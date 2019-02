Wel of geen sorteerstraten meer? Stad gaat 45.000 mensen bevragen philippe truyts

26 februari 2019

17u38 0 Antwerpen De stad maakt de komende maanden een grondige evaluatie van de sorteerstraten. Volgens schepen Fons Duchateau (N-VA) liggen alle opties op tafel: in sommige wijken kan een verbeterd systeem worden uitgerold, op andere plaatsen wordt er mogelijk mee gestopt. Momenteel gebruiken 45.000 mensen de sorteerstraatjes.

Peter Mertens en Mie Branders (PVDA) vroegen op de gemeenteraad om de vuilnisophaling opnieuw in te voeren in wijken die nu de grootste miserie meemaken. Voorbeelden zijn geurhinder van tuinafval, sluikstorten en problemen voor minder mobiele inwoners. “Fons Duchateau heeft een realistisch beeld over de problemen”, zegt Branders. “Daar zijn we tevreden over. Het is goed dat hij 45.000 mensen gaat bevragen.”

Duchateau beklemtoont wel dat hij de klok niet wil terugdraaien tijdens de evaluatie door opnieuw huisvuilwagens naar de overgeschakelde wijken te sturen. “We zullen nagaan wat de impact van de sorteerstraten is op sluikstort en hoe gebruiksvriendelijk ze zijn.”

Duchateau gaf nog mee dat in de voorbije legislatuur – toen afvalophaling een bevoedgheid van CD&V-schepenen was –11,8 miljoen euro is uitgegeven aan sorteerstraten. Naast de aanleg zitten in die kostprijs ook de ICT, sonderingen en voertuigen.