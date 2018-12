Wegpiraat die inreed op politieman krijgt twee jaar cel

Patrick Lefelon

13 december 2018

17u16 0 Antwerpen De 29-jarige Andrei V. is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor een rodeorit door de Antwerpse binnenstad. De Roemeen is illegaal in het land en heeft geen rijbewijs.

Op 30 september 2018 zag de politie een Audi A6 rondrijden. De wagen met Zweedse nummerplaat was ‘s morgens gestolen. Een combi deed de wagen stoppen in de Nationalestraat. De chauffeur hield eerst halt maar vertrok dan met gierende banden. Hij stoof weg richting Groenplaats, negeerde verkeerslichten, reed door de verboden richting in de Oude Koornmarkt waar wandelaars moesten wegspringen. Aan de Suikerrui reed hij door de verdwijnpalen. Eén paal vloog weg en raakte een voorbijganger.

Daarna vlamde de Audi A6 over de Kaaien richting de Paardenmarkt. Daar was net een wijkagent op ronde. Hij hoorde de alarmmelding van zijn collega’s. De inspecteur joeg fietsers weg en stelde zich dan gewapend met zijn pistool in het midden van de rijbaan op.

Chauffeur Andrei V. was niet onder de indruk. Vol gas vervolgde hij zijn weg. De inspecteur kon net op tijd wegspringen. De dolle rit eindigde in de Van Maerlantstraat toen de Audi A6 op een bestelwagen botste.

Andrei V. beweerde dat hij in paniek raakte toen de politie hem wilde stoppen. Hij is illegaal in België en heeft evenmin een rijbewijs. De auto had hij zogezegd van een Bulgaarse kennis gekocht.

De rechter geloofde weinig van die uitleg. Andrei V. krijgt twee jaar celstraf met uitstel omdat hij een blanco strafblad heeft. Hij moet de politieman een schadevergoeding van 750 euro.

De man riskeert als illegaal wel het land te worden uitgezet.