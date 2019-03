Weg ontharding, leve vergroening: bewoners Kievitwijk krijgen er nieuw stukje natuur bij ADA

04 maart 2019

16u08 0 Antwerpen Aannemer Stadsbader is gestart met de heraanleg van het openbaar domein Kievit II dat zich achter het Centraal Station bevindt. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken en een speeltuin van 180 vierkante meter bij. De oplevering is gepland in januari 2020.

Het nieuwe openbaar domein is een ontwerp van BUUR en HOSPER. Het bestaat langs de Van Immerseelstraat uit verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat wordt een grote es geplaatst. In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 vierkante meter voor de allerkleinsten ingewerkt met een combinatie van speelaanleidingen en traditionele speeltoestellen. In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen. De onderdoorgang van de spoorwegberm, richting de Simonsstraat, krijgt een betonnen voorzetwand.

Speelparadijs

“We hebben in deze ontwikkeling sterk ingezet op ontharding van het publiek domein en vergroening, om er een aangename en leefbare wijk van te maken. Daarnaast wordt de mooie grote speeltuin een paradijs voor de kleinsten van de buurt,” vertelt Claude Marinower, schepen voor openbaar domein

De werken gebeuren in verschillende fases. Tijdens elke fase wordt een zone vrijgehouden voor voetgangers. In de eerste fase wordt de Stoomstraat en de Van Spangenstraat heraangelegd. Nadien wordt de tunnelmond van de Delacenseriestraat afgewerkt. In fase drie wordt het openbaar domein rond het gebouw van De Persgroep aangepakt. Daarna wordt het groen aangeplant en wordt de speeltuin geïnstalleerd en tot slot wordt de zone die gebruikt werd door het werfverkeer heraangelegd.

De oplevering is gepland in januari 2020.