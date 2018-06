Weg met de wegwerpbekers STAD KOOPT 150.000 HERBRUIKBARE BEKERS IN STRIJD TEGEN PLASTIC DIETER LIZEN

06 juni 2018

02u48 0 Antwerpen Na Gent pakt nu ook de stad Antwerpen uit met een actieplan om de plasticberg op hun feesten terug te dringen. De stad gaat 150.000 herbruikbare bekers aankopen en van een eigen jasje voorzien. Op de Bollekesfeesten in augustus wordt het systeem voor het eerst uitgetest.

Sinds Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op de proppen kwam met een voorstel voor een verbod op plastic bekers, bestek en borden op festivals, starten steden en organisaties met eigen initiatieven om de plasticberg te verminderen. "Er loopt momenteel een procedure om 150.000 herbruikbare bekers aan te kopen voor de stad", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. "We gaan die ook voorzien van een stedelijke jasje zodat we er ook Antwerpen sterker mee op de kaart zetten."





De Bollekesfeesten op 17, 18 en 19 augustus zullen de eerste grote test worden voor het systeem. "Op basis van het resultaat werken we een breed beleid uit waar ook externe evenementen op het openbaar domein zich aan zullen moeten houden."





De stedelijke administratie won advies in bij festivalorganisatoren die het systeem van herbruikbare bekers al jaren gebruiken, zoals Wim Van der Borght en Bart Roman. "Wij organiseren al vier jaar festivals en sinds vorig jaar ook Laundry Day en Summerfestival, nu elrow Town. Het systeem van onze 'ecocups' werkt' eenvoudig", zegt organisator Wim Van der Borght.





"Bij aankoop van een consumptie betaal je niet alleen de consumptie maar ook de beker van drie euro. Na ontvangst van de beker geven we dat bedrag integraal terug aan de festivalganger via ons, eveneens milieubewuste, cashless betaalsysteem. Je moet het één keer goed uitleggen aan de mensen, maar vanaf dan ligt er geen beker meer op je festivalterrein."





Nadeel is de kostprijs. "De bekers gaan 5 tot 7 jaar mee, maar je hebt wel een beker per consumptie nodig, omdat ingezamelde bekers eerst worden afgewassen in Brussel. Een wisselbeker, kost afhankellijk van het type opdruk een halve tot 1 euro per stuk. Voor ons kwam dat neer op meer dan 200.000 bekers, een flinke investering dus."





De groene pioniers van de Zomer van Antwerpen werken al acht jaar met herbruikbare bekers en gaan nu nog verder. "In onze restaurants werken we enkel met echte borden en bestek", zegt woordvoerder Sanne de Rooij. "De opbouwers en artiesten krijgen allemaal een milieuvriendelijke drinkbus van de Zomer in plaats van pet-flesjes water".