Weg ligt open voor avondshoppen HANDELAARS MEIR ZIEN RUIMERE OPENINGSUREN WEL ZITTEN NINA BERNAERTS

01 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De ruimere openingsuren die mogelijk zijn op de Meir worden nog onderzocht, reageren andere grote spelers op de Meir. Maar élke zondag open, daar lijkt voorlopig weinig animo voor. Toch lijkt het onvermijdelijk dat de winkels elkaar in een sneltempo zullen opvolgen, zoals afgelopen zondag al het geval was.

Om 18.30 uur op de Meir rondlopen, dan hoor je vooral nog de ijzeren rolluiken naar beneden gaan en het tellen van de kassa's. De laatste shoppers zoeken hun weg naar de parkings tussen de dozen karton en de veegdienst door. Wat Primark betreft, is dat vanaf 30 april gedaan, zij zullen in de week tot 20 uur en op vrijdag tot 21 uur de deuren openhouden. Een nieuwe tendens waar de andere winkeliers zich nog moeten over buigen. Primark zou bovendien van plan zijn om meer zondagopeningen te houden.





Onder andere grote speler H&M - met drie vestigingen - kijkt de kat uit de boom. "Normaliter doen wij met H&M mee met de rest in de straat. Deelnemen aan koopzondag, of speciale laatavondopeningen of andere evenementen? Dan kijken we wat de algemene tendens is. Als nu blijkt dat Primark een trend zet en iedereen volgt, zullen wij ook volgen, maar het is niet zo dat dat nu op onze agenda staat", vertelt Marianne Nerinckx, woordvoerder voor H&M.





Bij de Nederlandse keten The Sting juichen ze het engagement voor extra zondagsopeningen wel toe. "Wij doen al drie jaar elke zondag open. Dat is in Nederland perfect normaal. En uiteraard hoe meer winkels op zondag open zijn, hoe meer passage dat we kunnen verwachten. Wat de avondopeningen betreft, doen we niet mee. Wij zijn open tot 19 uur en zijn niet van plan dat te wijzigen", vertelt Ellemijn Willemse, woordvoerder voor de keten The Sting.





Handelaarsvereniging 'Beleef Antwerpen' zegt dat de gesprekken nog volop lopen, maar dat er zeker geen algemene afkeer is van ruimere openingsuren. "De vrees dat Primark élke zondag wil openen, is onterecht, daar is niemand voorstander van. Ruimere openingsuren daarentegen wel. Wij willen daar als handelaarsvereniging wel in mee gaan. We hebben constructieve gesprekken en het komt er op neer dat slechts één lid het helemaal niet ziet zitten," vertelt Linda Cloots van 'Beleef Antwerpen'.





Cloots denkt niet dat er echt moeilijkheden zullen zijn. "Die eerste koopzondagen waren een aanpassing, maar die hebben nu wel de weg vrijgemaakt naar een verruiming van de openingsuren. Deze aanpassing zal veel minder stof doen opwaaien."





Ook bij de stad wachten ze vooral af. Schepen van Lokale Economie Koen Kennis (N-VA) wil vooral dat de winkeliers in Antwerpen zélf hun keuze maken. "Als blijkt dat de meerderheid voorstander is om elke week op zondag open te doen, dan zullen wij dat mee opnemen in onze campagnes en zetten wij onze schouders daaronder. Maar voor de rest is het aan de winkeliers zelf om te beslissen binnen de lijnen van de wetgeving. Uniformiteit is in het algemeen beter voor de consument, maar we gaan hier zeker niets opleggen."