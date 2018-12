Weerstand tegen De Wever groeit bij socialisten Sp.a onderhandelt voorlopig verder met N-VA en Open Vld, maar dinsdag wel partijbestuur philippe truyts

09 december 2018

23u35 0 Antwerpen De Antwerpse socialisten trekken de stekker voorlopig niet uit de onderhandelingen met N-VA en Open Vld over een nieuw stadsbestuur. Maar de weerstand bij de verkozenen van sp.a groeit na de forse uitlatingen van Bart De Wever (N-VA) over het VN-migratiepact. Het kan dinsdag wel eens spannend worden op het lokaal partijbestuur van sp.a.

De Antwerpse kopstukken van sp.a gingen zondag langs bij Bart De Wever. Veel wilden Jinnih Beels en Tom Meeuws daarover niet kwijt. Behalve dan dat er ook maandag verder wordt gepraat. “We weten waarom we hier zijn. Om de stad beter te maken. Maar gemakkelijker worden de onderhandelingen niet.” Hun nationale voorzitter John Crombez beklemtoonde dat nog eens in De Zevende Dag. “De gebeurtenissen van de voorbije week, zoals de campagne van N-VA en de chaos, bemoeilijken de gesprekken in Antwerpen. Ik zal horen wat die gesprekken vandaag hebben opgeleverd en zal daarover met onze mensen in Antwerpen overleggen.”

Hét grote probleem van sp.a is hoe je een samenwerking met de N-VA van De Wever aan de achterban kunt blijven verkopen. Niet enkel aan de achterban, ook aan de verkozenen. Hicham El Mzairh, die dankzij een sterke score de zesde gemeenteraadszetel veroverde, heeft het ontzettend moeilijk met de huidige situatie. Voor hem is de discussie over migratie emotioneel én persoonlijk. “Ik ben zelf een product van de regularisatie uit 2000. Asielzoeker, moslim en arbeider. Ik was bereid om Bart De Wever een kans te geven na zijn uitspraak over verzoening met links. Maar nu? Hij moet beseffen dat ik als gemeenteraadslid de rechten van de migranten zal verdedigen. Met een actieve opsporing van vluchtelingen kan ik niet leven. Als N-VA een extreemrechtse campagne voert, zal het zonder mij zijn. En wellicht ook zonder sp.a.”

Loyaal

El Mzairh wil niet vooruitlopen op het partijbestuur deze week. “Tot nader order ben ik loyaal aan mijn partij. Maar ik moet toegeven dat ik veel zin heb om voor de oppositie te kiezen. Ik verwacht een goede uitleg van sp.a om wel of niet door te gaan met de gesprekken.”

Volgens politicoloog Dave Sinardet zit sp.a in Antwerpen zo mogelijk nog in een lastiger parket dan N-VA. “N-VA spéélt graag op verschillende schaakborden. Maar sp.a moet nu aan de achterban gaan uitleggen dat ze met een partij gaat besturen die volgens links naar extreemrechts is opgeschoven. De Wever was al de grote boeman en is dat nu nóg meer. Het enige voordeel is dat die socialistische achterban al bij al veel slikt. En misschien kan sp.a nu meer druk zetten op De Wever. Toch blijft het moeilijk. Doorgaan met de onderhandelingen, betekent dat sp.a ook het vel van De Wever redt.”

De Backer en Antwerpen

Uit liberale hoek hoeft de formateur niet zoveel te vrezen. Kopstuk Philippe De Backer gelooft dat de onderhandelingen voor Kerstmis kunnen landen. “Antwerpen is Brussel niet. Het gaat ons hier om een sterk bestuursakkoord met onze klemtonen. Zoals sociale mobiliteit, veiligheid, goed onderwijs en een sterke economie.” Dat hij nu gepromoveerd is tot federaal minister, verandert voor De Backer niets. “Ik moest vandaag voor het eerst een meeting missen in Antwerpen. Claude Marinower heeft gesprekken over onderwijs gevoerd. Vanaf maandag ben ik weer beschikbaar.”

De Backer lijkt met zijn ministerschap wel minder in de race om havenschepen te worden. “Over postjes is nog niet gepraat. Het gaat over de inhoud. Wat er ook op me afkomt: dat heeft geen invloed op het engagement voor mijn stad.”

En dan is er nog Filip Dewinter (Vl. Belang). Hij vindt het merkwaardig dat men in Antwerpen geen conclusies trekt. “Antwerpen ligt toch niet op Mars? Een coalitie met sp.a en Open Vld is voor N-VA gedoemd om te mislukken. N-VA en Vlaams Belang zijn bondgenoten voor asiel en migratie. Daarom blijven we bereid om een coalitie te sluiten of gedoogsteun te leveren. N-VA komt federaal niet meer aan de bak. Deze crisis kan een game changer zijn om het cordon sanitaire te doorbreken.”