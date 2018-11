Weer staking bij TBC Post: “Nog 15000 brieven sorteren met 7 man” Lonen niet betaald en belangrijkste klanten haken af Dieter Lizen

14 november 2018

18u43 0

Bij de postbehandelaar TBC Post wordt opnieuw gestaakt na een eerdere staking in oktober. Omdat CEO Thierry Brugma al twee keer het toen beloofde overleg afzegde en de loonbetalingen weer op zich laten wachten, legde het personeel het werk neer. Intussen groeide de stapel onbezorgde brieven en poststukken aan tot 15.000 stuks, te bezorgen met 7 man alstublieft.

Nog geen maand na de vorige staking, zit het er opnieuw tegen bij TBC Post. Niet enkel op de afdeling aan de Boterlaarbaan in Deurne wordt door bijna iedereen gestaakt, ook in Limburg, Brussel, Luik en Gent rommelt het. “De lonen zijn opnieuw niet uitbetaald en CEO Thierry Brugma beloofde overleg met de vakbond na de vorige staking. We hadden een afspraak op 7 november, maar die belde hij een uur op voorhand af. Zogezegd om een belangrijke klant, die we dreigden te verliezen door de staking, aan boord te houden. Toen wilden al jongens het werk neerleggen, maar susten wij de boel”, zegt Wim De Jonghe van het ABVV. “Nu Brugma echter aangaf geen reden te zien om af te spreken om het over de arbeidsomstandigheden te hebben, volgde een spontane staking”.

Vakbondsman Wim De Jonghe vreest dat we momenteel de zwanenzang van het bedrijf meemaken. “Xerius en ING, twee van onze grootste klanten, hebben hun contract met TBC Post stopgezet. De samenwerking met Bpost, die al onze gewone brieven bezorgden, is opgeschort omdat het bedrijf Bpost niet betaalde. Gevolg is dat al die brieven nu door onze mensen bezorgd moeten worden”.

De stapels onbezorgde post zijn indrukwekkend. “Er liggen hier nog zeker 1900 aangetekende zendingen en 15.000 brieven, bijna allemaal doorgestuurd door Bpost. Als je die stapels ziet, die elke dag nog aangroeien, zinkt de moed je echt in de schoenen”, zegt Mano Janssen (48), die al 5 jaar voor TBC werkt. “De CEO denkt dat wij 400 brieven per dag kunnen bezorgen per persoon. Maar wij zijn geen gewone facteurs met een route waar alles in een straal van 2 kilometer ligt hé. Al onze bezorgingen gebeuren met de wagen of brommer, er zijn mannen met een ronde van 15 of 20 gemeenten. Dan kan je, als alles meezit, hooguit 100 aangetekende zendingen per dag doen”.

Maandag mocht iedereen in Deurne thuisblijven vanwege ‘technische werkloosheid’. “Zogezegd omdat er veel grote bedrijven dicht waren, maar wij hebben massa’s werk! Hier liggen stapels post voor gewone mensen klaar, sommige brieven die al in augustus verstuurd zijn!”, zegt Mano. “Ach, ik heb hier altijd graag gewerkt, maar hoe het er nu aan toe gaat, dat kan gewoon niet meer. Ik heb de bakken speciaal in de vorm van een schip neergezet... een zinkend schip”.

De verzekering van de bestelbrommers zou intussen wel in orde zijn, maar dinsdag werkten al de tankkaarten van de firma plots niet meer. Intussen zijn er volgens de vakbond ook al 88 beslagleggingen ingediend door schuldeisers. CEO Thierry Brugma wil eerst sociale verkiezingen organiseren omdat volgens hem de huidige vakbondsafgevaardigde niet op een correcte manier verkozen is. “Het kan niet zijn dat een staking van enkele mensen in Antwerpen de rest van ons bedrijf lamlegt. En die tankkaarten? We willen niet langer diesel afnemen van een bepaald bedrijf dat water in de brandstoffen mengde”. Hij wil vandaag in Deurne met de stakers in gesprek gaan.