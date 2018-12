Wéér recordjaar voor Antwerpse haven, maar wel zorgen om containercapaciteit, mobiliteit en Brexit Philippe Truyts

28 december 2018

10u48

Bron: Eigen berichtgeving 2 Antwerpen Het bijna afgelopen 2018 gaat de boeken in als een ‘grand cru’ jaar voor de haven van Antwerpen. Met een totale overslag van 235 miljoen ton is een absoluut record gevestigd. Topman Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf waarschuwt wel: er is grote nood aan extra containercapaciteit, de Brexit wordt een probleem én de mobiliteit een enorme uitdaging.

Voor de Antwerpse haven is de globale klim met vijf procent al het zesde jaarrecord op rij. Alle cargotypes kennen volgens het Havenbedrijf een ongeziene groei. De containertrafiek (+5,8 procent) haalt voor het eerst 11 miljoen TEU (standaardcontainers). Vloeibaar en droog massagoed groeien met respectievelijk 4,5 en 5 procent. Minder steil is de klim van stukgoederen, zoals bijvoorbeeld auto’s. Dat segment gaat er met 1,8 procent op vooruit.

De stevigste pijler van het Antwerps succes is de containertrafiek. Met 130 miljoen ton vertegenwoordigt die 55 procent van de totale overslag. Antwerpen heeft zijn marktaandeel bij de West-Europese havens sinds de jaren tachtig verdubbeld: van 14 naar 28 procent. Enkel Rotterdam is op het vlak van containers nog iets sterker. Hamburg en Bremen (Duitsland) liggen nu ver achterop. Om een idee te geven over Zeebrugge: daar hebben ze slechts een marktaandeel van 3 procent.

Nieuw dok nodig

Jacques Vandermeiren gaat uit van een verdere groei in containers van 2 à 3 procent per jaar. “Aan dit tempo en met wat we nu kunnen verwerken voor de sluizen, is al onze terminalcapaciteit tegen 2022 opgebruikt. Nu al zitten we aan 84 procent, wat eigenlijk al te veel is om comfortabel te werken. We moeten dus zo snel mogelijk nieuwe capaciteit bijbouwen. Dat kan door inbreiding op een aantal plekken, vooral in de Waaslandhaven, maar een nieuw getijdendok blijft een absolute noodzaak.” Vandermeiren hoopt dat het recentste scenario van de Vlaamse administratie voor Saeftinghe verder kan worden uitgewerkt en verfijnd. Dat plan spaart het dorp Doel.

En dan zijn er de files. “Voor het beter zal gaan, onder meer dankzij de Oosterweelverbinding, zal het eerst slechter gaan”, zegt Vandermeiren. “De combinatie van groei én wegenwerken is geen simpele uitdaging. We nemen onze verantwoordelijkheid in diverse actieplannen om tot een modal shift te komen. Meer goederen moeten via het water en het spoor, minder via de weg. Ook de nacht zal beter worden benut voor goederenvervoer.”

De individuele werknemer in de haven krijgt gelukkig ook meer alternatieven om zich te verplaatsen. DeWaterbus is een succes: sinds juli 2017 vervoerde die al 400.000 mensen. De Fietsbus telde al 77.500 passagiers sinds februari.

Ongerust over Brexit

Vandermeiren maakt zich zorgen om de Brexit. “Het Verenigd Koninkrijk is onze derde grootste maritieme partner met een overslag van 15 miljoen ton per jaar. We bereiden ons meer en meer voor op een ‘no deal’ met de Britten. We hebben intussen een vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland aangesteld en binnen de havengemeenschap een taskforce opgericht. Er zou wel eens heel wat chaos kunnen komen door een ‘no deal’.”

Nog dit: in het Havenhuis is de nieuw ingerichte Wagenzaal op het gelijkvloers vernoemd naar Marc Van Peel. De CD&V-politicus neemt op 1 januari afscheid van de politiek. Hij was twaalf jaar schepen voor de Haven. Van Peel, die wordt opgevolgd door Annick De Ridder (N-VA), kon vrijdag niet op de persconferentie zijn. Hij was al met vakantie vertrokken.