Wéér houdt studentencafé ermee op SLINKENDE WINSTMARGES NEKKEN DEN BUVEE OP OSSENMARKT JONATHAN BERNAERTS

25 april 2018

02u39 0 Antwerpen Studentencafé Den Buvee op de Ossenmarkt houdt ermee op. Na 13 jaar hebben slinkende winstmarges en klanten die wegblijven de uitbater Joeri De Wit de das omgedaan. Den Buvee is het zoveelste café in de studentenbuurt in korte tijd dat de deuren sluit.

Dertien jaar lang stond Joeri De Wit (37) uit Herenthout achter de tapkraan van de bruine kroeg op de hoek van de Ossenmarkt en de Pieter van Hobokenstraat. Den Buvee kon vooral rekenen op klanten en studenten uit de Kempen.





Joeri's 'goesting' om zijn zaak open te houden was de jongste tijd wat verdwenen. Niet omdat hij de stiel van cafébaas beu was, wel omdat klanten wegbleven en de winstmarges zienderogen daalden. "Waarom de klanten wegblijven? Ik zie verschillende redenen", zegt Joeri. "Met de komst van sociale media weten de studenten altijd meteen waar hun vrienden zich ophouden. Wat heeft het dan nog voor zin om op café af te spreken voordat men een stapje in de wereld zet? De studenten blijven tegenwoordig trouwens liever op hun kot 'voordrinken'. Tegenover vroeger zijn de studentenkoten ook groter en luxueuzer geworden." Het werd voor Den Buvee de laatste jaren ook knap lastig om de concurrentie aan te gaan met de nachtwinkels en andere 'populaire' cafés uit de buurt. "Zij kunnen scherpe drankprijzen aanbieden", zegt Joeri. "Maar ik weiger mijn prijzen fors op te trekken. Dan blijven mijn klanten zeker weg. Zeker studenten die het niet al te breed hebben."





Vrijdag laatste dag

Joeri sluit na vrijdag definitief de deuren. "Ik ga het handelsfonds van Den Buvee verkopen aan een bvba met drie vennoten. Zij willen in het pand opnieuw een bruine kroeg openhouden, die niet zozeer op studenten is gericht. Of de naam Den Buvee blijft? Dat weet ik niet. Zelf ga ik eerst wat vakantie nemen. In september wil ik opnieuw gaan studeren." Voor Antwerpenaars met Kempische roots komt de sluiting van Den Buvee hard aan. "Ik beschouwde Joeri en de andere vaste klanten als mijn surrogaatfamilie", zegt Geert Sterkens (28), die op zijn 18 jaar van Rijkevorsel naar Antwerpen kwam om te studeren. "Ik ben al tien jaar lang vaste klant en voelde me er meteen thuis. Cafébaas Joeri was altijd heel sympathiek. Hij nam mij en vele andere Kempenaars mee op sleeptouw in Antwerpen."





Den Buvee is het zoveelste café in de studentenbuurt dat de deuren sluit. De voorbije jaren gingen met Hill Diar en Alma aan de Italiëlei, de Vettige Swa in de Korte Winkelstraat en de Trein der Traagheid in Lange Noordstraat een reeks gereputeerde studentencafés dicht.