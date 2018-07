Wéér aanval met handgranaat DOELWIT ZOU OPDUIKEN IN VERSCHILLENDE DRUGDOSSIERS PATRICK LEFELON

05 juli 2018

02u50 0 Antwerpen Wéér werd er een handgranaat gegooid naar een woning in Antwerpen, deze keer in de Letterkundestraat. Dokwerker M.D. zou het doelwit zijn. De politie linkt hem aan verschillende drugdossiers, maar de man ontkent. "Ik ben één keer vervolgd en ik ben toen vrijgesproken. Meer heb ik niet te zeggen."

"Eindelijk, daar is de bliksem", dacht Wilfried Wouters toen maandagnacht rond 3 uur een felle knal weerklonk in de Letterkundestraat. Wilfried woont aan het pleintje ter hoogte van de krantenwinkel. "Ik schrok wakker en keek uit het raam aan de achterkant van mijn woning. Vreemd, een volle sterrenhemel. Van onweer was geen sprake." De ontploffing gebeurde aan de voorkant van de woning. Daar stonden op het pleintje tientallen auto's geparkeerd. Een andere buurtbewoner, Eric Luyten, de zaakvoerder van de krantenwinkel, kwam rond 6.30 uur terug van zijn krantenronde. "Verschillende geparkeerde auto's hadden krassen op de koffers en de zijkant. Bij zeker vijf auto's waren ramen stukgesprongen. Ik heb dan de Blauwe Lijn van de politie gebeld om een ernstig geval van vandalisme te melden." Maar het bleek niet om vandalisme te gaan. Dat besefte ook de politie maar enkele uren later. Het ging om een aanslag met een handgranaat.





Cannabisplantage

De geviseerde man was M.D., een dokwerker die aan het pleintje van de Letterkundestraat woont. Hij werkt op de Antwerp Terminal van AET aan het Deurganckdok op kaai 1333. Dat is de hometerminal van de Grimaldi Group. Alle soorten cargo, zoals breakbulk, containers en auto's, worden daar geladen en gelost. De man is ook actief in een garage in de Dichtersstraat in Wilrijk. Daar werd in 2012 een cannabisplantage ontdekt. De man werd toen mee vervolgd voor de verhuur van een loods aan zijn garage. De rechtbank sprak hem echter vrij. Hij had zijn loods te goeder trouw verhuurd.





Verhoord en vrijgelaten

Volgens bronnen bij de politie duikt de naam van de man wel op in andere drugdossiers, onder meer in het dossier van de beruchte Visboeren, zoals de familie A. ook wel wordt genoemd. M.D. was gisteravond kort van stof: "Als de politie mij linkt aan het drugsmilieu, chapeau. Waar halen ze dat vandaan? Ik ben één keer vervolgd en ik ben toen vrijgesproken. Meer heb ik daarover niet te zeggen." De sectie van de federale politie die het geweld binnen het drugmilieu onderzoekt, heeft het onderzoek overgenomen. Zij namen dokwerker/garagist M.D. dinsdagavond mee voor ondervraging. Hij werd enkele uren later alweer vrijgelaten.





Niet de eerste keer

In maart ontplofte er ook al een handgranaat in de Van Heystvelstraat in Deurne-Noord. De geviseerde dokwerker werd twee weken later opgepakt op verdenking van hulp aan de invoer van 400 kilogram cocaïne. In april werd een granaat binnengegooid in een Marokkaans café in Willebroek. Toen vielen er geen gewonden.





De buurt van de Letterkundestraat werd eerder ook geplaagd door druggeweld. In de Michel Willemslaan werd toen een woning van een havenarbeider beschoten.