Weduwe tegen hoofd geslagen en kunstgebit van 81-jarige kapot getrapt: overvaller krijgt er in beroep nog 4 jaar cel bij

20 februari 2019

16u56 0 Antwerpen Mohamed E. (22) uit Deurne is in beroep veroordeeld tot 10 jaar cel voor vijf overvallen op veelal bejaarde slachtoffers in Antwerpen. De twintiger was in beroep gegaan, omdat hij de 6 jaar cel die hij in eerste aanleg had gekregen een te zware straf vond.

Mohamed E. had op 9 april 2018 een eerste keer toegeslagen. Hij had een 78-jarige weduwe tot in de hal van haar woning gevolgd en haar tas afgerukt. De dame kwam ten val en heeft sindsdien pijn in de heup. Op 21 mei sloeg hij een 73-jarige weduwe op het hoofd om haar handtas te bemachtigen. Ze liep daarbij een hersenschudding op.

Mohamed E. ging steeds driester te werk. Twee dagen later had hij een 83-jarige Britse toerist overvallen aan zijn hotelkamer. Het slachtoffer kreeg een trap tegen het hoofd, verloor het bewustzijn en werd beroofd van zijn bankkaarten en 60 euro.

Afgebroken tanden

Op 25 mei sloeg hij opnieuw toe in de inkomhal van een appartementsgebouw, waar hij een 81-jarige man in het aangezicht trapte. Het slachtoffer werd door een buurvrouw bloedend aangetroffen, met zijn kunstgebit in stukken op de vloer. Hij werd bestolen van zijn bankkaart en 390 euro.

Een dag later maakte Mohamed E. zijn laatste slachtoffer: een 41-jarige Britse man, die dronken was. De man was bereid om al zijn geld af te geven, maar werd toch nog flink afgetroefd, met een zware hersenschudding en meerdere afgebroken tanden tot gevolg.

“Groot gevaar”

Mohamed E. pleegde de feiten vanwege zijn drugsverslaving. Hij liep al twee veroordelingen op voor vermogensdelicten. “Beklaagde heeft op laffe wijze de levens van kranige, maar kwetsbare oude mensen in gevaar gebracht door hen op gewelddadige wijze uit te schakelen en te beroven. Hij heeft hen het genot van een aangename oude dag voorgoed ontnomen en hen opgezadeld met angstgevoelens. Beklaagde toonde bitter weinig emoties over zijn daden en vormt een groot gevaar voor de openbare veiligheid”, stelde het hof in het arrest.