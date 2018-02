We kopen steeds meer tweedehands KRINGWINKELS LOKKEN IN ÉÉN JAAR 25.000 MEER KLANTEN DAVID ACKE

13 februari 2018

03u10 0 Antwerpen De Kringwinkels blijven het goed doen. De acht winkels in en rond Antwerpen kregen in 2017 542.549 betalende klanten over de vloer. Dat zijn er 25.000 meer dan in 2016. Huisraad blijft erg populair en word het meest verkocht. Opvallende wissel in de top drie: voor het eerst heeft textiel plaats twee overgenomen van meubels.

Met gemiddeld 1.797 betalende bezoekers per dag in 2017, kijkt de Kringwinkel terug op een goed jaar. De populariteit van de tweedehandswinkel blijft jaar na jaar toenemen. Met in 2016 nog zo een 518.171 betalende bezoekers, waren er dat in 2017 zo een 542.549. Dat succes wordt weerspiegeld in de uitbreiding van verschillende winkels. De Kringwinkel in Brasschaat opende in 2016 en kon in 2017 al meteen rekenen op een vast cliënteel. De winkel in Schoten werd dan weer uitgebreid. 33,8% van de mensen gaat voor huisraad, vrije tijd en doe-het-zelfspullen. Voor het eerst steekt de rubriek textiel de meubels voorbij met 25,1% tegenover 21,3%. De tendens dat textiel steeds populairder wordt, heeft ook te maken met de dalende kwaliteit van de meubels. "We merken dat de kwaliteit van de binnenkomende meubelen de laatste jaren gedaald is tegenover vroeger, en dat merk je ook in de omzetcijfers in de details. De omzet van meubelen en textiel lagen de vorige jaren ook dicht bij elkaar, maar het is pas afgelopen jaar dat textiel de meubelen voorbijsteekt", vertelt Louse Vrints van de Kringwinkel Antwerpen.





'Fast fashion'

Volgens haar zijn daar verschillende oorzaken voor te geven. "De kwaliteit van meubels gaat in het algemeen gewoon achteruit. We leven in een fast-fashionmatschappij. Meubels hoeven niet meer die stevige kasten te zijn omdat ze maar enkele jaren hoeven mee te gaan. Daarna veranderen mensen toch van interieur. Maar ook het betalend maken van de containerparken voor meubels speelt zeker en vast een rol. Mensen zien de Kringwinkel als een gratis oplossing voor het kwijtraken van hun oude meubels. De meubels in goede staat verkopen mensen dan weer liever online zodat ze er nog iets van geld voor krijgen." Vorig jaar hield de Kringwinkel zo een 2.187.000 kilo aan meubels op bij mensen thuis.





De spullen die niet verkocht geraken, belanden uiteindelijk in de Kilomeet. Dat is de outletstore van de Kringwinkel.





Verhuur

"De producten die hier terechtkomen bieden wij meestal nog twee weken aan. Dat is voldoende om toch nog tachtig procent verkocht te krijgen", vertelt verantwoordelijke Dirk Pelgrims. Naast verkoop verhuurt de Kringwinkel sinds 2016 ook allerlei spullen. Van stoelen tot zetels en tafels maar ook bestek, planten en decoratie. "Je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben het liggen. Wij zien toneelverenigingen passeren maar wij hebben ook al het MAS ingericht in het kader van Study360," vertelt verantwoordelijke Dirk Pelkrims. Bj de start van de uitleendienst in 2016 boekte de Kringwinkel 16.000 euro omzet. In 2017 was dat al snel 35.000. "Dit jaar mikken we op 70.000 euro omzet", aldus Pelgrims.