Waterverbruik met 5 procent gedaald 01 augustus 2018

02u34 0

In Antwerpen is het waterverbruik met 5 procent gedaald sinds de waarschuwingen van gouverneur Cathy Berx in verband met de droogte, dat zegt de koepelorganisatie Aqua Flanders. In de rest van Vlaanderen ligt die daling op 7 procent. Toch blijft het algemeen waterverbruik 20 procent hoger liggen dan dezelfde periode in andere jaren. Als het waterverbruik weer toeneemt, kan het zijn dat de droogtemaatregelen nog verstrengd worden. (NBA)