Waterlek op werf doet bouwput instorten 20 februari 2018

De hulpdiensten rukten maandagnamiddag massaal uit naar een bouwwerf in de Markgravenstraat ter hoogte van het park Hof van Leysen. Een tijdlang was ook de operationele fase van het rampenplan afgekondigd. Door een waterlek op de bouwwerf was een gedeelte van de bouwput ingestort waarop een zware betonpomp deels over de rand hing en in de put dreigde te vallen.





"En het gevaar bestond ook dat wanneer de betonpomp in de put zou vallen dat ook een grote bouwkraan zou omvallen", vertelt Jasmien O van de brandweer Antwerpen. "Daarom hebben we die kraan helemaal laten afbreken. Na een tijdje hebben we ook de betonpomp kunnen vastzetten zodat ze niet zou wegzakken."





Kort na 19 uur kon dan uiteindelijk ook de betonpomp veilig gesteld worden. Tijdens de werken moest ook een tiental woningen geëvacueerd worden. In een rust- en verzorgingstehuis in de buurt werden een deel van de bewoners ook tijdelijk opgevangen in de refter. (VTT)