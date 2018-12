Waterbussen Aqua Jade en Aqua Emerald komen Antwerpse vloot versterken ADA

30 december 2018

Vanaf 2 januari krijgt Antwerpen er twee nieuwe Waterbussen bij. De twee vaartuigen werden gisteren in het Nederlandse Willemstad gedoopt en kregen de namen Aqua Jade en Aqua Emerald mee. Dankzij de twee nieuwe schepen zal De Waterbus ook op het noordelijke traject (Antwerpen-Kallosluis) om het half uur kunnen uitvaren. Net zoals dat het geval is voor de zuidelijke route.

Sinds de lancering van De Waterbus in juli 2017, lokte het zuidelijke traject al 330.000 reizigers. Op 8 oktober opende de aansluitende noordelijke route met haltes aan het Steenplein, Sint-Anna, Zwijndrecht en de Kallosluis. Tot nu toe was dat laatste traject nog gratis en was er slechts één waterbus per uur, maar daar komt op 2 januari verandering in.