Waterbus vervoert 100.000ste passagier 02u29 1 RV Diane Van den Ende uit Niel kreeg als 100.000ste passagier een nieuwe fiets cadeau.

Diane Van den Ende uit Niel is de 100.000ste passagier van de waterbus, die sinds deze zomer het Steenplein verbindt met Hemiksem en Kruibeke. Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en Gerbrand Schutten, de directeur van rederij Aqualiner, verrasten de vrouw met een bos bloemen én een waterbusfiets.





"Ik heb maar twee keer de waterbus genomen, maar ik ga er zeker méér gebruik van maken."





Na een gratis opstartfase in juli kochten in augustus 30.000 mensen een kaartje voor de waterbus. Van september tot november waren dat er gemiddeld 14.000 per maand. "We zetten een sterk resultaat neer", vindt de havenschepen. Voor Aqualiner onderstreept dat de ambitie om dit alternatief vervoersmiddel verder uit te werken. "Daarom komt er in 2018 een traject naar het noorden van de stad."





De waterbus blijft ook tijdens de kerstvakantie varen, maar op 25 en 26 december en op nieuwjaarsdag geldt een zondagdienst. Info: www.dewaterbus.be (PHT)