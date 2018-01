Waterbus vaart in de zomer tot in de haven (en wil betrouwbaar zijn) 02u55 0 Foto Nina Bernaerts De Waterbussen worden gebouwd in de Damen Shipyard. Antwerpen De Waterbus moet binnenkort naar de haven pendelen. Daarvoor is uitbater Aqualiner nu bezig met de bouw van waterbussen 2, 3 en 4. "Een exacte datum is moeilijk te bepalen, maar deze zomer willen we echt die noordelijke lijn opstarten," zegt de CEO van Aqualiner, Gerbrand Schuppen. Met bovendien een betrouwbare dienstverlening.

Gebruikers van de Waterbussen hebben het vast al gemerkt, één van hen ligt geregeld uit de vaart wegens technische problemen. Dat erkent Aqualiner ook. De uitbater wil met drie nieuwe boten dergelijke problemen opvangen. "We hebben wat technische problemen gehad met het koelsysteem. Ook zijn er enkele schroeven kapot gegaan als gevolg van houten balken in het water. Dat is pech hebben. We hopen over een half jaar een echt betrouwbare dienstverlening te kunnen aanbieden, zodat pendelaars er kunnen op rekenen dat er om het half uur een waterbus is", vertelt Schuppen.





Katoennatie

Die pendelaars kunnen binnenkort ook van het stadscentrum richting het noorden varen. Ter hoogte van Katoennatie aan de Ketenislaan wordt een opstapplaats klaargemaakt. "Tegen de zomer willen we de noordelijke route in gebruik nemen. We starten met één halte aan Katoennatie, maar we hopen ook snel een tussenhalte aan baggeraar Deme te openen. We denken dat die route potentieel heeft. Enkel en alleen voor grote speler Katoennatiezijn er dagelijks 1.200 mensen die van de stad Antwerpen naar het hoofdkantoor gaan. We geloven dat er voldoende potentieel is."





Invaller

De vierde waterbus zal dienen om in te vallen als één van de varende drie uitvalt voor technische problemen. "Momenteel zitten we nog niet aan de 50/50 verhouding. We willen 50 procent recreanten en 50 procent pendelaars. Die pendelaars moet je een betrouwbare vaste dienstverlening bieden. Daarom hebben we een vierde waterbus besteld." (NBA)