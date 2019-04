Waterbus steeds populairder: 4.000 mensen maakten oversteek in februari Jan Aelberts

08 april 2019

De Antwerpse Waterbus heeft in maart ruim 4.000 mensen vervoerd op het Albertkanaal. Dat is een lichte stijging tegenover de maand februari.

De helft van de passagiers maakt de oversteek met de fiets, zo blijkt uit cijfers van het Antwerpse havenbedrijf Port Of Antwerp. De Waterbus stopte in februari voor het eerst ook in Wijnegem. Het nieuwe traject is acht kilometer lang. De Waterbus vaart via het Havenhuis naar de nieuwe fietsbrug in Merksem en ’t Dokske, richting de kantoren van De Vlaamse Waterweg in Schoten tot in Wijnegem. De hele rit duurt zo’n veertig minuten. De Waterbus vaart twee keer per dag uit. Een ticket kost 3 euro enkel en 5 euro heen en terug.