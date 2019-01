Water-link investeert 46 miljoen; onder meer voor 200.000 digitale watermeters ADA

14 januari 2019

14u58 0 Antwerpen Het Antwerpse waterbedrijf water-link investeert 46 miljoen euro in drie verschillende projecten. Zo start de uitrol van 200.000 digitale watermeters bij al haar klanten, wordt er geïnvesteerd in Aquaduct en komt er een ‘Intelligent Control Center’.

Water-link is actief in de stad Antwerpen, in Edegem, Hove, Mortsel en Zwijndrecht. Tevens staat water-link in voor het rioolbeheer in Antwerpen, Boechout, Edegem, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Mortsel, Ranst en Schoten.

In de eerste plaats zal water-link investeren in Aquaduct. De bedoeling is om de bevoorrading van drinkwater gezamenlijk met andere watermaatschappijen te beheren zodat er een evenwicht komt tussen de productie en de consumptie ervan. Door Aquaduct zal jaarlijks 20 miljard liter water minder aangekocht moeten worden buiten Vlaanderen. Het project zorgt onder meer voor verminderde energiekosten en een verhoogde leveringszekerheid.

Het tweede doel van de financiering is de uitrol van 200.000 digitale watermeters. Met die meters wordt het voor de consument eenvoudiger om zijn verbruik op te volgen, zodat die zich bewuster wordt van het waterverbruik en lekverlies kan reduceren.

Ten derde zal het geld gebruikt worden voor de uitbouw van het ‘Intelligent Control Center’. Vanaf 2020 worden alle specialismen en informatiesystemen gebundeld in een nieuw gebouw in het productiecentrum Zuid in Walem.