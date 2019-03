Wat verwachten bekende Beerschotfans van titelmatch? philippe truyts

08 maart 2019

Tia Hellebaut, ex-atlete: “Liefst met 2-0 winnen”

Ex-olympisch kampioene Tia Hellebaut mist zelden de grote matchen van haar favoriete club. Deze keer zal ze het duel tegen KV Mechelen op haar smartphone moeten volgen. “Pech met de datum: we hebben een vast avondje met vrienden. Ik probeerde hen nog te overtuigen om allemaal naar het Kiel te gaan. Maar er zit er eentje tussen van die ‘andere’ club (Antwerp dus, red.).”

Hellebaut verwacht een geladen match. “Ik hoop dat we winnen met twee goals verschil. Dit soort duels levert meestal geen hoogstaand spektakel. Ik vind het al heel fijn dat we de titelfinale hebben gehaald. Misschien haalt de ‘twaalfde man’ ons over de streep. Veel supporters wachten écht op die promotie naar 1A.”

Christian Leysen, politicus: “Hoop dat terugmatch overbodig is”

Christian Leysen, in mei lijsttrekker voor de Kamer voor Open Vld, zit zaterdag in het Olympisch Stadion. “Ik kom er speciaal vroeger voor terug van een verre bestemming. Ik hoop op een overwinning die van de terugwedstrijd in Mechelen een formaliteit maakt.”

Maar de realiteit leert Leysen dat het wellicht een spannend duel wordt. “We hebben ons goed herpakt in de tweede helft van het seizoen. We zullen in elk geval twee ploegen in hun sterkste opstelling zien. Deze keer moet de promotie lukken. Ik wil niet hetzelfde meemaken als vorig seizoen tegen Cercle Brugge.”