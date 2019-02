Wat als cruiseschip in Schelde zinkt? Stad houdt rampenoefening in Antwerpse haven BJS

15 februari 2019

17u35 0 Antwerpen In het Albertdok van de haven van Antwerpen hebben meer dan 300 figuranten en hulpverleners vrijdag deelgenomen aan een rampoefening. Er werd een aanvaring gesimuleerd tussen een riviercruise en een cargoschip. De oefening is vlot verlopen.

Het Antwerps Havenbedrijf en de stad organiseerden in samenwerking met de hulpdiensten een oefening waarbij 140 mensen moesten bevrijd worden van een riviercruiseschip, dat kort daarvoor in aanvaring was gekomen met een fictief cargoschip. Het schip zonk door de aanvaring traag weg en kon niet op eigen kracht aanmeren.

Uit water gehaald

Enkele passagiers - ervaren duikers - vielen bij de aanvaring van het schip en moesten door de deelnemende hulpverleners uit het water gehaald worden. De slachtoffers werden geëvacueerd naar de dichtstbijzijnde kaai, die ter beschikking werd gesteld door het bedrijf Belgian New Fruit Wharf.

Aan de oefening namen hulpverleners van de federale en lokale politie, de brandweer en medische diensten deel. Ook het crisiscentrum van de stad Antwerpen werd ingeschakeld.

Er werd voor een riviercruiseschip gekozen omdat cruises een belangrijke economische en toeristische activiteit zijn voor de stad. In 2019 worden er 33 zeecruises en 671 riviercruises verwacht, goed voor respectievelijk 32.107 en 87.164 passagiers.