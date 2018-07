WASBAR opent tweede vestiging op Melkmarkt 19 juli 2018

02u45 0

Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde openen vandaag een tweede vestiging van WASBAR in Antwerpen. Terwijl de wasmachine draait, kan je er iets eten en drinken. De nieuwe WASBAR komt op de Melkmarkt 17 en bevindt zich op wandelafstand van alle centrale Antwerpse hotspots. Het wordt meteen ook de grootste WASBAR in België met twee verdiepingen, waar Deus op de tweede verdieping ooit nog een intiem concert gaf in de voormalige platenzaak. Bij de renovatie van het pand werden zoveel mogelijk originele elementen behouden van het statig en ruim gebouw met markante gebogen vitrines. Naast de nieuwe locatie, kondigt WASBAR er ook hun nieuw assortiment aan. Op de menukaart prijkt een combinatie tussen bagels en burgers: de Bagel Burger. Die burger wordt steeds geserveerd met crispy aardappelwafeltjes, truffelmayonaise en een fris slaatje. In Gent kon je deze al proeven, maar WASBAR Melkmarkt zal nu dus als eerste locatie in Antwerpen het nieuwe aanbod serveren. Alle gerechten en drankjes kunnen afgehaald worden of door Deliveroo geleverd worden aan huis. In 2013 openden Dries en Yuri hun eerste WASBAR in de Graaf van Egmontstraat en is sinds 2015 in handen van Topbrands. WASBAR is open van 9 tot 21 uur. (ADA)