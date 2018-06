Wasbar breidt uit met twee extra filialen 13 juni 2018

02u30 0 Antwerpen Wasbar, het horecaconcept waarbij je iets kan eten terwijl je een wasje draait, breidt uit in Antwerpen. Er komen twee vestigingen bij: aan de Graanmarkt en aan de Melkmarkt in het pand van de voormalige International Magazine Store.

Je kan er binnenkort ook 's avonds terecht om een warme maaltijd te eten. De nieuwe eigenaaar Top Brands, de holding achter Pizza Hut, nam het concept over van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde en testte verscheidene formules uit.





De eerste Wasbar werd door Henau en Vandenbogaerde in Gent geopend in 2012.





Het principe wassalon-met-eten-en-drank kreeg al gauw bijhuizen. In de zomer van 2013 ging het eerste Antwerpse filiaal van de Wasbar open in de Graaf van Egmontstraat.





Het andere filiaal in de Kammenstraat was geen succes en sloot in oktober vorig jaar al negen maanden de deuren.





De vestiging op de Melkmarkt moet de deuren openen op 16 juli, die aan de Graanmarkt eind augustus. (DILA)