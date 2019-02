Warme chiro uit Seefhoek zkt. enthousiaste leiding Annelin Marien

19 februari 2019

Activiteiten op zondag van twee tot vijf, chiroweekendjes, op kamp in de zomer: Chiro Dolfijn is zoals andere chiro’s, maar toch weer niet helemaal. Omdat de chiro in de Seefhoek is gelegen, wordt er vooral gefocust op kansarme kinderen. Het motto luidt: chiro is voor iedereen, ongeacht je afkomst. Maar het is niet altijd gemakkelijk om zo’n chiro recht te houden, getuigt Volwassen Begeleiding Tijs Geerts.

Vooral het leidingstekort is momenteel een groot probleem, aldus de VB. “Momenteel hebben we vijf leiders, vorige maand waren dat er nog twee. Daarom zijn we pas in januari met de werkingen kunnen starten, en doen we momenteel maar één keer per maand een activiteit. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op het aantal leden. Normaal richten we op 20 à 30 leden, met zeer gevarieerde afkomst: Marokkaans, Turks, Pools, Surinaams, en noem zo maar op. Om dat ledenaantal weer op te trekken, hopen we snel nog meer leiding te kunnen aantrekken.”

Wat Chiro Dolfijn aantrekkelijk maakt voor kinderen in de Seefhoek, is dat het zeer laagdrempelig is. De leden betalen geen lidgeld, het kamp kan volledig worden teruggetrokken van de mutualiteit, en een uniform aankopen is niet nodig. Want er is nog een andere drempel die overschreden moet worden. “Het grote verschil, en ook moeilijkheid voor kinderen van andere culturen, is dat er in de Seefhoek nooit echt een chirocultuur is geweest. In een doorsnee dorp gaat bijna iedereen naar een jeugdbeweging en zijn ouders, tantes, nichten en neven ook naar de chiro gegaan. Dat is bij onze kinderen natuurlijk niet zo, de ouders weten niet wat er verwacht wordt omdat ze zelf nooit in de chiro hebben gezeten.”

Maar dat maakt het volgens Tijs juist zo boeiend. “Het is soms al een uitdaging om aan de kinderen uit te leggen dat ze in een kring moeten gaan staan, vaak zijn dingen niet zo vanzelfsprekend. Je moet meer nadenken over wat je doet, maar dat maakt het juist interessant als leider. Ik denk dat leiding zijn bij Chiro Dolfijn heel boeiend kan zijn voor sommige jongeren, je kan hier zeker iets van opsteken.”

Ben je geïnteresseerd om Chiro Dolfijn als leiding te vervoegen? Je kan een mail sturen naar chirodolfijn@hotmail.com.