Warmathon Antwerpen goed voor 91.500 euro

02u29 0 Klaas De Scheirder Een groep sportievelingen van het ACV kwam lopen voor Cleane Kleren. Antwerpen De warmste plek van Antwerpen vond je gisteren in het Stadspark tijdens de Warmathon. Duizenden mensen trokken er hun loopschoenen aan om te joggen in het kader van de Warmste Week. In totaal werd er 91.500 euro opgehaald, dat is 14.000 euro meer dan vorig jaar. Daarmee loopt Antwerpen na Gent het meeste geld bij elkaar.

Duizenden lopers en enkele honderden wandelaars trokken naar het Stadspark in Antwerpen om deel te nemen aan de Warmathon in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De bedoeling? Zoveel mogelijk rondjes lopen want per rondje komt er geld binnen voor het goede doel. Een rondje was 2,7 kilometer. En dat deed de Antwerpenaar massaal. Er werd maar liefst 91.500 euro opgehaald. Ter vergelijking: vorig jaar liep de Antwerpenaar 77.500 euro bij elkaar en was daarmee koploper van alle Warmathons. Dit jaar lijkt die eer naar Gent te gaan. Daar werd begin deze week voor maar liefst 100.000 euro bij elkaar gelopen.





Heel wat lopers kwamen in groep. Zo ook de mannen en vrouwen van het ACV. "Wij lopen voor Cleane Kleren. Dat is een vzw die ijvert voor goede werkomstandigheden voor de mensen die in landen als Bangladesh sportkleren maken, vaak in heel slechte werkomstandigheden", vertelt Leo Lauwerysen. Gisteren waren ze met een delegatie van een zestiental lopers maar in totaal zullen zo'n 53 ACV-bedienden gelopen hebben, verdeeld over de verschillende Warmathons in Vlaanderen.





Klaas De Scheirder Zowel op als naast het parcours in het Stadspark was er veel volk.

High five

Stijn Vlaeminck sprak de lopers moed in van op het podium terwijl MNM Start to DJ-winnaars Freaquency en DJ Shizzle Le Sauvage zorgden voor de nodige energie. De sportievelingen die het wat moeilijk kregen, konden terecht op het podium voor een 'High five for Life' van Stijn. En daar deden heel wat mensen beroep op. "Wauw Antwerpen is de topstad van High fives!" roept Stijn Vlaeminck.





Vandaag vindt de laatste Warmathon plaats in Leuven.





Klaas De Scheirder Deze vrouw kwam zelfs met de kinderwagen.

