Wanneer zaterdag plots zondag blijkt te zien: mensen genieten volop op van zomerse zaterdag ADA

31 maart 2019

13u11 0

Vandaag zit de zon verscholen achter de wolken maar gisteren was het volop zomer in Antwerpen. Dat was duidelijk te merken aan de overvolle terrasjes en de drukke winkelstraten. Wie even genoeg had van die drukte zocht het best aan de overkant van de Schelde. Op Linkeroever genoten een honderdtal mensen van Linkeroever Feest. Verschillende foodtrucks boden er tal van lekkere gerechtjes aan en dat met het mooiste vergezicht dat er bestaat: de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Ook deze drie mannen hebben er ongetwijfeld een zonnige en fijne zaterdag aan overgehouden.