Wanneer u de Bosuil laat kolken, houden zij het veilig: op stap met de agenten van Protection Unit Patrick Lefelon

17 februari 2019

20u37 0 Antwerpen Een hele wedstrijd in een kolkende Bosuil rondlopen en toch geen glimp van Antwerp-Anderlecht kunnen opvangen. Dat is het lot van de bewakingsagenten van Protection Unit. Toch werd de topper gisteren ook voor hen een... topper. De klus werd geklaard zonder één ernstig incident.

Niet alleen Antwerp behoort tot de top van het Belgische voetbal. Ook zijn beveiligingsfirma Protection Unit heeft zich tussen de grote vijf in de Belgische bewakingssector gewrongen. Het neemt vanaf 1 maart zijn concurrent SGI over. De 250 werknemers van SGI behouden allemaal hun job. Door de overname is Protection Unit voortaan aanwezig op vier topclubs in het Belgisch voetbal: Antwerp, Standard, Beerschot en Union.

Event Brand Manager Kristof Verwilghen van Protection Unit: “Onze firma is op de Bosuil aangekomen na de promotie naar eerste klasse. De bouwwerf voor de nieuwe Tribune T1 werd geplaagd door diefstallen. Wij kregen opdracht de werf 24 op 24 uur te bewaken. Toen de tribune klaar was, haalden wij het contract voor de beveiliging binnen.”

26 beveiligingsagenten

De beveiliging van T1 gebeurt op een topper als Antwerp-Anderlecht met 26 beveiligingsagenten. Op elke verdieping van de tribune geldt een andere vip-niveau. De agenten zorgen ervoor dat iedereen op de juiste verdieping terechtkomt. Het publiek op T1 komt vaak op uitnodiging en doet zelden moeilijk.

Kristof Verwilghen: “Na de wedstrijd vinden op de verschillende verdiepingen after party’s plaats. Naargelang de uitslag zijn die feestjes uitbundiger. Er ontstaat al eens een klein brandje, iemand die wat lastig wordt. Dan grijpen wij in. Als er gevochten wordt en iemand raakt gewond, dan halen wij ook de politie erbij.”

Zondag kregen de bewakingsagenten versterking van een twintigtal jobstudenten. Zij bekommeren zich over de details, bijvoorbeeld dat niemand een glas uit het restaurant meeneemt naar de tribune.

3.000 vacatures

Door de overname van SGI kan Protection Unit, dat van oorsprong een Luikse firma is, voortaan een beroep doen op vijfhonderd erkende bewakingsagenten. De sterke man achter de firma is niemand minder dan Luciano D’Onofrio, beter bekend is als sportief manager van Antwerp.

De top-vijf van Belgische beveiligingsbedrijven bestaat voortaan uit Securitas, G4S, Seris, Protection Unit en Fact Group. In de sector zijn er momenteel maar liefst 3.000 vacatures.