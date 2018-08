Walstroominstallaties krijgen 80.000 euro 25 augustus 2018

21 projecten krijgen in het kader van het Europees project BENEFIC samen 5,5 miljoen euro steun voor (ultrasnelle)laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Die subsidies moeten zorgen voor een definitieve doorbraak van schone en groene bij ons en in Nederland.





Het Havenbedrijf Antwerpen diende een project van 80.000 euro in voor walstroomvoorziening aan de Zouten voor de binnenvaart en krijgt dat geld nu ook. Dankzij investeringen in walstroomvoorziening kan de schadelijke emissie van schepen weer wat verminderen. (DILA)