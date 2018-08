Walletjes liggen even in Antwerpen OPNAMES VOOR ZESDELIGE BBC-REEKS IN GROTE PIETER POTSTRAAT DIETER LIZEN

08 augustus 2018

02u52 0 Antwerpen Nog tot oktober filmt een BBC-ploeg in Antwerpen 'Baptiste', een spin-off van de bekende reeks The Missing. De ploeg is nu neergestreken in de Grote Pieter Potstraat, die werd omgetoverd tot een straatje van de Amsterdamse wallen. Een tiental horecazaken houdt drie dagen de deuren dicht voor de opnames.

De Grote Pieter Potstraat, een zijstraat van de Suikerrui, lijkt dezer dagen meer op de Amsterdamse walletjes. Namen van cafés en restaurants zijn vervangen door neonreclame. De ramen zijn rood verlicht. Alleen de sekswerkers ontbraken nog gisteravond. De straat is hermetisch afgesloten en behalve de bewoners mag er niemand in. Enkel de kabelslepers en crewleden in fluohesjes doen vermoeden dat hier gefilmd wordt. De opnames gaan vooral 's avonds en 's nachts door en dat nog tot en met donderdag. Navraag bij de Filmcel leert dat het gaat om opnames voor Baptiste, een spin-off van de populaire BBC reeks The Missing. Op de set zelf waren we voorlopig niet welkom uit vrees dat de plot zou uitlekken. Er wordt nog tot oktober in Antwerpen gefilmd. Het wordt een zesdelige televisieserie die gaat over een Franse rechercheur, gespeeld door Tchéky Karyo, die een aantal geklasseerde verdwijningszaken probeert op te lossen.





Compensatie

Van den Hopsack tot Philly's bar: een tiental horeca-uitbaters van de Grote Pieter Potstraat werd gevraagd om hun zaak drie dagen te sluiten. Ze krijgen hiervoor van de producers een vergoeding. "Het zijn geen schatten die we ervoor krijgen, maar het compenseert wel de beperkte inkomsten die ik nu normaal zou draaien", zegt Stephan Van den Adel van café de Vuile Was. "Het is zomer en heel warm en dan is het in ons dans- en cocktailcafé sowieso veel rustiger. We hebben concurrentie van tientallen zomerbars en minstens evenveel festivals, wat wil je? Maar heel de straat doet mee met de opnames, dus ik dacht, waarom niet?" De gevel van zijn café werd tijdelijk aangepast en er zal zowel buiten als binnen gefilmd worden. "Het moet hier op een zijstraatje van de Amsterdamse walletjes lijken en dat is aardig gelukt. De opnames duren nog tot donderdag, dan is het ook de derny in de binnenstad. Vrijdag zijn we gewoon weer open".





Dat er niet in Amsterdam zelf gefilmd wordt heeft waarschijnlijk te maken met de tax shelter voor audiovisuele producties. Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen met een vestiging in België kunnen genieten van een belastingvrijstelling als ze investeren in Belgisch of Europees audiovisueel werk waarvan de productie in ons land gebeurt.





De cast met Tchéky Karyo en Tom Hollander wordt versterkt door Vlaamse topacteurs zoals Barbara Sarafian. Ook in de Borgerhoutse cinema De National staan er nog opnames op stapel.