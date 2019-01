Walhalla voor chocoladefans ligt vanaf nu in Antwerpen: nieuw belevingsmuseum laat je (letterlijk) proeven van donkere goud David Acke

15 januari 2019

17u50 0 Antwerpen De hotspot van de Belgische chocolade vind je sinds kort in Antwerpen. De vissen van het vroegere Aquatopia hebben plaats gemaakt voor de chocoladereep en alles wat erbij hoort in Chocolate Nation. Het nieuwe belevingsmuseum vertelt het verhaal van cacaoboon tot reep.

België staat in het buitenland gekend voor een aantal producten. Spontaan denken buitenlanders aan ons bier, onze frietjes en de wafel. Maar de nummer één die gegarandeerd over de buitenlandse lippen rolt is onze chocolade. Vreemd genoeg is er nergens in Vlaanderen een chocolade-walhalla waar het donkere goud de aandacht krijgt die het verdient. Tot nu. In het vroegere Aquatopia aan het Astridplein kan je je vanaf deze week volledig laten onderdompelen (bijna letterlijk) in de wereld van de chocolade in Chocolate Nation. Koppel Jeroen Jespers en Mickelle Haest bouwde er een jaar lang aan wat het belevingsmuseum moet worden van de Belgische chocolade.

Visuele effecten

Bezoekers worden in groepjes van 25 per vijf minuten binnengelaten. “Op die manier willen we vermijden dat er te veel mensen in de verschillende kamers aanwezig zijn en kan de beleving maximaal tot zijn recht komen”, vertelt Catherine van Chocolate Nation. De rode draad doorheen het belevingsmuseum is uiteraard de chocolade. Geen saaie belerende teksten maar mooie visuele effecten in combinatie met muziek vertellen het verhaal van cacaoboon tot reep. “Wij hebben geen achtergrond als chocolatier maar zijn van nature mensen die graag verhalen vertellen. Mickelle heeft haar achtergrond in de journalistiek en ik richtte in 1997 mee Studio 100 op. Die liefde voor het verhaal hebben we gecombineerd met een lekkernij die we zelf heel graag eten,” vertelt Jeroen.

Frietwafel met chocolade

Naast de visuele effecten en de muziek kan het belevingsmuseum uitpakken met een ongelofelijke troef tegenover andere musea: de geur van verse chocolade. Hoe dichter je als bezoeker bij het eindelijke eindproduct komt, hoe straffer de geur van chocolade. “En daar horen uiteraard proevertjes bij. Op dit moment kunnen we de bezoeker vijf vloeibare chocoladesmaken aanbieden maar dat zullen er uiteindelijk tien tot twaalf worden. Hiervoor lieten we speciale machines ontwikkelen zodat de bezoeker eenvoudig kan degusteren,” vertelt Mickelle. “Wie een stapje verder wil gaan, die kan ook zelf pralines maken tijdens workshops of kan samen met een chocoladesommelier de verschillende chocoladesmaken leren kennen.” Naast het museum is er ook een restaurant, waar je naast de chocoladedesserts, ook andere gerechten kan eten en is er ook een straatverkoop van speciale frietwafels met chocolade en ijs.

Zonder één cent subsidie



Opmerkelijk, Chocolate Nation is volledig gerealiseerd zonder één cent subsidies. Iets wat Jeroen tot op vandaag een “verdrietige zaak” vindt. “We hebben met heel wat mensen gesproken en verschillende overheden. Zowel op niveau van de stad als bij de minister. Maar het geld was op zeiden ze. Maar goed, dan kun je ofwel in die negativiteit blijven of het gewoon op eigen houtje proberen realiseren. Wij kozen voor de tweede optie. Belangrijkste is dat bezoekers kunnen genieten van deze unieke ervaring.”