Wake voor doodgeschoten Mawda (2) MANIFESTANTEN SCHERP VOOR BURGEMEESTER DE WEVER DIETER LIZEN

29 mei 2018

02u59 0 Antwerpen Op de Lombardenvest hebben 120 manifestanten gisteravond een wake gehouden voor Mawda Shawri (2) die vorige week stierf door een politiekogel. Ze hingen symbolisch kleertjes op, net op het moment dat De Wever passeerde richting gemeenteraad. De burgemeester, door zijn boude uitspraken kop van Jut, gunde de wake amper een blik en beende naar binnen.

Louisa (7) en Alexander (5) komen in het midden van het plein heel stilletjes een kaarsje aansteken voor Mawda. Ze zijn nog danig onder de indruk. "Ze horen hierover op school, maar hoe leg je aan een kind uit dat de overheid en de politie blijkbaar niet altijd het beste met ons voorhebben?", zegt hun mama, Sarah Schepers. "Hoe leg je uit dat een kind van twee zomaar kan worden doodgeschoten door de politie. De 'good guys' die toch normaal enkel achter echte boeven aangaat?"





Niet toevallig werd de actie gehouden voor de deur van het vredescentrum, net voor de aanvang van de gemeenteraad daar. Want de actie mocht dan al vooral bedoeld zijn als steun voor de ouders, in de speech en bij de aanwezigen klonk toch ook vooral scherpe kritiek aan het adres van burgemeester De Wever. Die vond dat de verantwoordelijkheid voor de dood van Mawda ook voor een deel bij de ouders lag, omdat ze ook in Duitsland en Engeland al waren uitgewezen en hier al eens uit een koelwagen werden geplukt.





"Het ontbreekt De Wever in zijn reactie compleet aan medeleven", zegt Sarah. "Of die ouders nu papieren hadden of niet, dat doet er toch helemaal niet toe? De dood van een arm kind, doodgeschoten door een politiekogel, wordt schaamteloos misbruikt om mensen verder tegen elkaar op te zetten. Daarmee worden er toch echt wel grenzen overschreden, vind ik."





Kogel

De onderzoekscommissie die de feiten moet gaan onderzoeken, vinden niet alle bezoekers een goed idee. "Dat gaat niet veel oplossen. Het is duidelijk dat Mawda stierf door een kogel afgevuurd door de politie. Ik dacht dat de regel was dat de politie niet schiet op een camionette vol onschuldige vluchtelingen... blijkbaar niet. De ouders treft geen schuld. Zij wilden met hun kinderen uit een uitzichtloze situatie geraken en een betere toekomst voor hun kinderen. Dan is het toch logisch dat ze blijven proberen?", zegt Tijs, een van de aanwezigen.





Het was tussen de 120 aanwezigen overigens een beetje zoeken naar burgers die niet op een of andere manier politiek actief zijn. Kopstukken van Groen, sp.a en PVDA waren allemaal aanwezig. Zelfs Orry Van de Wauwer van CD&V, nochtans coalitiepartner van N-VA, was erbij: "Er was in het Vlaams Parlement afgesproken dat we sereen zouden blijven tot het onderzoek naar deze feiten volledig was afgerond", zegt Orry. "Ik snap niet waarom sommige politici het dan toch nodig vinden om zich nog voor de begrafenis uit te spreken over een mogelijk gedeelde verantwoordelijkheid van de ouders. Wat mij betreft, is er een nieuw dieptepunt in de politiek bereikt." Morgen wordt Mawda begraven in Brussel, daar gaat een witte optocht aan vooraf. Zaterdag wordt het meisje herdacht in Gent.