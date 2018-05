Wagen zwaar beschadigd door ladder op N49 17 mei 2018

Een wagen van een 32-jarige vrouw uit Antwerpen is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt op de N49 in Kaprijke. Aan de afrit richting Antwerpen reed ze met haar auto over een ladder die over de hele weg versperd lag. Hoe die daar was beland, is voorlopig onduidelijk, want de eigenaar is niet bekend. De vrouw bleef bij het ongeval ongedeerd.





(JEW)