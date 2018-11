Wagen over de kop aan Waaslandtunnel Sander Bral

13 november 2018

15u08 0 Antwerpen Bij een kop-staartaanrijding met drie voertuigen is dinsdagochtend een wagen over de kop gegaan op Linkeroever. Eén persoon raakte daarbij lichtgewond.

Aan de Charles De Costerlaan op Linkeroever zijn net voor het inrijden van de Waaslandtunnel drie voertuigen op elkaar geknald. De klap was zo hard dat één van de voertuigen daarbij over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam. Ook één van de twee andere betrokken auto’s raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Een persoon raakte lichtgewond in het accident. De brandweer moest ter plekke komen om het wegdek op te ruimen en de lokale politie kwam het verkeer regelen tijdens de takelwerken.