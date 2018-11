Wagen knalt tegen gevel café na botsing Sander Bral

29 november 2018

14u15 0

Een wagen is woensdagochtend tegen de gevel van een café aan de Boomsesteenweg op het Kiel gereden. Eén van de betrokkenen reed met haar wagen over de Boomsesteenweg in de richting van Aartselaar. De andere partij reed in de Berendrechtstraat in de richting van de Boomsesteenweg. Op het kruispunt aan het café kwamen de voertuigen met mekaar in aanrijding.

De 48-jarige bestuurster van de wagen die over de Boomsesteenweg reed, verloor de controle over het stuur en kwam tegen de muur van de horecazaak terecht. Er was al volk in het café, maar binnen raakte niemand gewond. De brandweer kwam wel ter plaatse om in te schatten of de stabiliteit van het pand in het gedrang kwam. Dat was niet het geval. De deur en de gevel raakten wel beschadigd. Ook een stelling die tegen de gevel stond, werd beschadigd. Enkel de 19-jarige bestuurster van de tweede wagen liep lichte verwondingen op. Er kwam een ambulance voor haar ter plaatse, maar de dame koos er voor om later zelf naar een dokter te gaan.