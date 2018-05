Wagen brandt uit op Antwerpe ring 14 mei 2018

Een autobrand op de ring in Berchem in de richting van Nederland heeft gisterenochtend voor wel wat hinder gezorgd. Aan de afrit in Berchem leek een blauwe Volkswagen technische mankementen te hebben en er was rookontwikkeling. De bestuurder kon zijn wagen nog aan de kant zetten, uit eigen beweging de wagen verlaten en de hulpdiensten verwittigen. De vlammen sloegen snel uit de motorkap, de brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. De brand was snel onder controle maar de voorkant van de wagen brandde wel volledig uit. (NBA)