Wagen brandt uit door technisch defect Sander Bral

05 april 2019

15u47 0

Aan de Belgiëlei is donderdag een auto uitgebrand. De melding liep rond twee uur ‘s middags binnen bij de politie. De achttienjarige bestuurder had de wagen aan de kant gezet om de gps in te stellen. Plots merkte hij dat er rook van onder de motorkap kwam. De jonge bestuurder met een voorlopig rijbewijs belde meteen naar de hulpdiensten. Niemand kon verhinderen dat de wagen zwaar beschadigd raakte. Een takelfirma kwam het voertuig ophalen. Er raakte niemand gewond.