Wagen belandt tegen vitrine slagerij 23 april 2018

Een auto is zaterdagmorgen tegen de vitrine beland van een slagerij op het kruispunt van de Abdijstraat en de Pierenbergstraat. Een 34-jarige bestuurder reed in de Abdijstraat toen hij in de linkerflank werd geraakt door een 84-jarige automobilist die uit de Pierenbergstraat kwam gereden. Door de botsing verloor de bestuurder de controle over het stuur. Hij ramde met zijn wagen drie paaltjes, raakte een elektriciteitscabine en kwam tot stilstand tegen de vitrine van een slagerij. Het raam barstte volledig. De jongste bestuurde liep lichte verwondingen op. (VTT)