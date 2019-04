Wachtwoorden onthouden: met AnyKey hoeft het niet meer David Acke

17 april 2019

16u32 6 Antwerpen Een USB-sleutelhanger die werkt zoals een sleutel op de voordeur van je huis maar dan voor een computer, dat is het idee achter AnyKey. Hij vult automatisch je wachtwoord in om in te loggen. “Op die manier kan je een ingewikkeld wachtwoord gebruiken zonder dat je het dreigt te vergeten”, klinkt het bij de bedenkers.

Iedereen heeft wel een wachtwoord en als we naar IT-experts zouden luisteren dan hebben we er zelfs meerdere voor de verschillende applicaties die we dagelijks gebruiken. De log-in van onze computer, voor het ophalen van e-mails of voor het downloaden van nieuwe computerprogramma’s. Om ervoor te zorgen dat die functies beter beveiligd kunnen worden door een moeilijk wachtwoord te kiezen, bedachten Walter Schreppers en Sietse Goosen AnyKey. “AnyKey werkt als een USB-stick en werkt als een sleutel van je voordeur van je huis”, vertelt Sietse. “AnyKey herkent de programma’s waarvoor je een wachtwoord hebt ingesteld en vult dat automatisch in. Op die manier kan je een heel moeilijke combinatie gebruiken als wachtwoord zonder dat je het vergeet.”

Maar wat als je de AnyKey verliest? Kan iedereen dan zomaar aan je vertrouwelijke gegevens geraken? “Neen,” zegt Sietse. “Het is dan net zoals wanneer je je huissleutel verliest. De vinder van de sleutel zou dan al moeten weten op welke voordeur die sleutel past. De vinder van de AnyKey weet niet voor welke computer of iCloud keychain de AnyKey gebruikt wordt.

Hackers

Bovendien kan je de AnyKey combineren met een eenvoudiger paswoord. “Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je eerst zelf ‘banaan’ als paswoord ingeeft in combinatie met de AnyKey. Bovendien herkennen hackers niet dat je met deze sleutel werkt.” Walter raadt aan om een reserve AnyKey goed te bewaren. “Net zoals met je huissleutels.”

Op dit moment kan de AnyKey slechts één wachtwoord onthouden omdat de software het nog niet toelaat om verschillende paswoorden aan het juiste programma te linken. Volgens Sietse kan de Anykey door iedereen gebruikt worden. Zowel door professionals als particulieren maar evengoed door studenten.

Patent

Het is Walter die al sinds 2011 bezig is met de ontwikkeling van de AnyKey. “Ik was toen net afgestudeerd en liet het patenteren. Maar omdat de verdere ontwikkeling best wat geld kostte, moest ik eerst gaan werken en stond het project even op een lager pitje. Tot ik begin 2017 Sietse leerde kennen en we de AnyKey nieuw leven inbliezen.”

Op dit moment loopt de verkoop en die gaat gestaag. “Daarom zijn de twee nu ook bezig met een crowdfundingcampagne voor AnyKey op Kickstarter. “Op dit moment enkel nog via onze webshop maar we hopen uit te kunnen breiden naar de winkels”, klinkt het strijdvol.