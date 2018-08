Waaslandtunnel vier nachten dicht 23 augustus 2018

02u41 0

Volgende week wordt de Waaslandtunnel vier nachten afgesloten voor periodieke onderhoudswerken. De ventilatieschacht van de tunnel wordt dan grondig gereinigd. Dat is het geval tijdens de nachten van maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus.Tijdens al deze nachten is de Waaslandtunnel volledig afgesloten tussen 20 uur en 4 uur. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel. (DILA)