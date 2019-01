Waaslandtunnel deze nacht en komende nacht afgesloten voor alle verkeer ADA

23 januari 2019

16u49 0

De Waaslandtunnel zal deze avond vanaf 20 uur tot morgenvroeg 4 uur en vanaf donderdagavond 20 uur tot vrijdagochtend 4 uur volledig afgesloten worden in beide richtingen. Er worden periodieke onderhoudswerken uitgevoerd. Zulke onderhoudswerken worden op regelmatige tijdstippen uitgevoerd in alle tunnels door het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verkeer zal moeten omrijden via de Kennedytunnel.