Waarom politieke partijen in Antwerpen naar de joodse stem dingen Philippe Truyts

17 april 2018

11u12

"Joodse stemmen binnenhalen: het maakt zeker voor kleinere partijen als CD&V en Open Vld in Antwerpen een gróót verschil." Dat zegt politicoloog Dave Sinardet in een reactie op het nieuws dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger een plaats krijgt op de CD&V-gemeenteraadslijst.

In Antwerpen wonen ongeveer 30.000 joden. Volgens Samuel Markowitz, districtsschepen voor Open Vld en in 2012 de allereerste orthodoxe jood op een Antwerpse lijst, zijn er ongeveer 2.500 tot 3.000 orthodoxe families."Daarnaast mag je nog eens evenveel seculiere joodse families rekenen. Hoeveel stemgerechtigden dat oplevert, is niet altijd makkelijk te berekenen. Orthodoxen – ik spreek liever over ‘observerende’ joden – hebben meestal meer kinderen. Tien procent van de joden is ook geen Belg. Zij schrijven zich bijna nooit in voor de verkiezingen."

Zetel verschil

Politicoloog Dave Sinardet houdt het op 15.000 tot hooguit 20.000 stemgerechtigden in de joodse gemeenschap. “Dat is 5 tot 6 procent van het kiezerskorps, dat in Antwerpen rond de 300.000 ligt. Zeker voor kleine partijen kan het bepalen of je een zetel meer of minder haalt. Kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Open Vld scoorde slecht – 5,5 procent – maar Claude Marinower, een seculiere jood, sprong vanop de vierde plek wél over de gehypete nummers 2 en 3, Eddy Baelemans en Karin Heremans. Marinower haalde op zijn eentje meer dan 10 procent van alle liberale stemmen. Het leverde hem een schepenzetel op."

Nog veel straffer was het resultaat van Samuel Markowitz. "Die stond pas vijftiende op de Antwerpse districtslijst, maar haalde een pak meer stemmen – 2.735 - dan lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz. Markowitz had ook geen concurrentie als enige orthodoxe kandidaat in Antwerpen. Daarom trekt hij in oktober straks ook de districtslijst. Het zou vreemd zijn als ze hem ook niet uitspelen op de gemeenteraadslijst."

Botst met breder verhaal

Volgens Sinardet verklaart dat alles over de strijd om de joodse stem. “CD&V pakt nu uit met Aron Berger. Maar de controverse rond zijn standpunten – zoals de weigering om een vrouw de hand te schudden – toont ook het gevaar van zo’n keuze: je riskeert dat je campagne voor een subgroep – in dit geval de joods-orthodoxe gemeenschap – botst met je breder verhaal dat je als partij wil brengen en waarvoor je wil staan. Anders gezegd: dat die persoon normen en waarden uitdraagt die niet verenigbaar zijn met de algemene groep kiezers. Zeker, in dit geval, bij de vrouwen."

"Ik heb Markowitz nog niet kunnen betrappen op controversiële uitspraken", zegt Sinardet nog. "Iemand als Aaron Malinsky, die zich bijvoorbeeld over homo’s ongelukkig uitliet, solliciteerde al naar een plek bij CD&V. Aron Berger is nog strenger in de religieuze leer met zijn uitspraken. En dat blijkt dus moeilijk te liggen."