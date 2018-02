Waarom? Dat wil niemand zeggen LEIEN EEN JAAR LANGER GEKNIPT NINA BERNAERTS

23 februari 2018

02u34 0 Antwerpen Het grote woord is er uit, de knip zal met één jaar verlengd moeten worden. Waarom? Niemand die het kan of wil zeggen, vanwege juridische overwegingen. De stad hoopt om de nieuwe timing alsnog in het voordeel te kunnen bijsturen maar momenteel ziet het er niet rooskleurig uit.

Twee weken geleden bond gemeenteraadslid Toon Wassenberg de kat de bel aan. De werken zouden minstens elf maanden vertraging oplopen. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis kon op dat moment geen antwoord formuleren.





Dat deed hij gisterenochtend wel. Om 8 uur ging hij met de moeilijke boodschap naar de handelaren en om 9 uur sprak hij dezelfde boodschap uit naar de verzamelde pers.





Concreet zit er een vertraging op de ondergrondse werken. Zo zal de knip en dus de afwerking van de autotunnels en de parking een jaar later openen, namelijk in januari 2020.





Opera

Het drukste station van Antwerpen, premetro Opera, wordt met zes maanden vertraging geopend in maart 2019. Dat betekent eveneens een lichte vertraging op de bovengrond maar die zou moeten meevallen. Deze zomer zou het Operaplein bijvoorbeeld wel al klaar moeten zijn. Begin volgend jaar zal de tram dan over de Leien rijden, wat ook zo gepland was.





Dat voor de concrete timing maar dé vraag die op ieders lippen brandt, namelijk waarom er zo'n immense vertraging is, die blijft voorlopig onbeantwoord. "Dit is de timing die we gisteren (woensdagavond) zo hebben meegekregen van de aannemer. Na vijf maanden aandringen en onderhandelen op het hoogste niveau. Wij gaan de argumentatie en deze nieuwe timing nu bestuderen en hopelijk kan dat nog aangepast worden en kunnen we vanuit de stad nog optimaliseren," zegt Kennis. "Maar we kunnen ook vanwege juridische redenen en een geheimhoudings-clausule in het contract, momenteel niet in gaan op de reden van vertraging."





Boetes?

Toch lijkt het er meer en meer op dat de initiële timing van 40 maanden een grove onderschatting is geweest van zowel de aannemer als de stad. Het is mede dankzij die gunstig vooropgestelde timing dat het consortium TramContractors als winnaar uit de bus is gekomen.





Opvallend, ook de andere meerderheidspartijen blijken niet op de hoogte te zijn van de details van dit dossier en blijft het koffiedik kijken. Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vraagt meer duidelijkheid rond de boetes die de aannemer zal moeten betalen voor de vertraging en hoopt dat dat geld onmiddellijk kan doorstromen naar de getroffen Antwerpenaars.





Handelaars

Voor de oppositie blijven er té veel vragen onbeantwoord. "We hebben vandaag (gisteren) kennisgenomen van de zeer droge mededeling van de stad. En dat blijft heel erg op de oppervlakte én klinkt ook heel gelaten. Is dit het dan? Wat met de boetes voor de aannemer? Wat met de handelaars? We zullen hier de komende gemeenteraad nog heel wat vragen rond stellen," zegt gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a).





Wordt ongetwijfeld vervolgd.