Waanzinnig feest op kaaien na thriller Tegen Brazilië hoogstwaarschijnlijk dubbel zoveel fans 03 juli 2018

03u06 0

De hele kaaien aan het Zuiderterras stonden gisteren volgepakt met Duivelsfans, tot op de balkons van een op de Schelde aangemeerde cruiseboot toe. Van rotsvast geloof naar wanhoop en ontreddering naar pure extase. In die volgorde ging het op de gezichten van de naar schatting 10.000 fans op de kaaien.





Bij de rust klonk het nog vol vertrouwen. "De Belgen winnen dit met 2-0", aldus twee Nederlanders ,die voorzien van een shirtje met Nederbelg de Duivels kwamen supporten. "Eden en Romelu zijn té goed voor die Japanners". Nauwelijks tien minuten na rust lagen de kaarten net in de omgekeerde richting. Maar bij de 1-2 van Jan Vertonghen ging het plein al een eerste keer helemaal los. Bij de gelijkmaker van Big Fella was het geloof van in het begin helemaal terug. Enkele duizenden afgebeten nagels en de winning goal van Chadli verder ging de rem er helemaal af op de kaaien. Het finale feestgedruis barstte los nog voor de scheidsrechter kon affluiten.





"Het was een topmatch, maar voor ons als organisatie ook echt wel superspannend", zegt organisator Filip Pasmans. "Nu de Belgen doorgaan naar de kwartfinale tegen Brazilië denk ik dat we naar een verdubbeling van de capaciteit moeten gaan, tot 20.000 man. De stad is mee in het verhaal, we moeten alleen vandaag (dinsdag, red.) de puntjes nog op de i zetten".





Volgens Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester, is de stad zeker voorstander van het vergroten van de capaciteit. "Maar de veiligheid moet eerst gewaarborgd zijn. Als het advies van de veiligheidsdiensten positief is, gaan we dat advies volgen". (DILA)