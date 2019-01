Vuurwerk boven Schelde bekoort 110.000 mensen Feestelijkheden in Antwerpen verlopen zonder zware incidenten

01 januari 2019

In Antwerpen is het nieuwe jaar uitbundig ingezet. 110.000 mensen – 10.000 meer dan vorig jaar - waren op de Scheldekaaien getuige van twintig minuten kleurrijke kunst in de gitzwarte hemel.

Om klokslag middernacht werden een paar honderd vuurpijlen de lucht in geschoten en dat werd bijzonder gesmaakt. Vuurwerkman Cliff Hooge - die voor de negende keer de show verzorgde - had deze editie voor een romantische toets gezorgd: vuurwerk in hartjesvorm. En zoals de traditie het wil, werd geëindigd met een knaller van een finale.

Van de Scheldekaaien verplaatste het feestje zich daarna naar de binnenstad. Het milde winterweer zorgde ervoor dat er, behalve binnen, ook veel in de straten gefeest werd. De hele nacht door waren er kleine incidenten, zoals kleine kerstbomen die in brand werden gestoken. Enkele wagens raakten beschadigd door vuurwerkpijlen. Op het Astridplein is een vuilbak ontploft. Twee mensen klaagden over suizende oren en liepen mogelijk gehoorschade op.

In het centrum moest de politie even tussenkomen omdat feestvierders op elkaar aan het schieten waren met vuurwerkpijlen, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Er werd ook een huis “beschoten” met vuurwerk, zonder veel schade. Enkele kleine ramen van panden zijn gesneuveld.

De politie pakte een vijftiental mensen bestuurlijk op voor vechtpartijen, dronkenschap en het bezit van verboden wapens.