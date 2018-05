Vuilnisbakken skatepark in 'urban art'-jasje 22 mei 2018

Aan het skatepark in het Antwerpse Stadspark zijn drie 'gedecoreerde' vuilnisbakken onthuld. Dat gebeurde zondag tijdens het evenement Spotless. De street art op de vuilnisbakken is van de hand van urban artist Lucas Beaufort.





Het stadsbestuur wil skaters aanmoedigen om hun lege flesjes en papiertjes in de vuilnisbak te gooien. "Om de jonge skaters beter aan te spreken, hebben we ze betrokken bij de plaatsing en creatieve decoratie van de vuilnisbakken", zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens. "Het initiatief past in de nieuwe aanpak in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Geen stadsbrede communicatiecampagnes, wel gerichte en laagdrempelige communicatie op maat van de wijk, zijn bewoners en bezoekers." (BJS)