Vuilnisbak ontploft en 15 arrestaties tijdens nieuwjaarsnacht

01 januari 2019

10u51

Bron: eigen berichtgeving, belga 1

In Antwerpen heeft de politie tijdens de nieuwjaarsnacht enkele tientallen interventies gehad. Het vuurwerk, waar zo’n 110.000 mensen aanwezig waren, is vrij rustig verlopen. De politie kreeg op enkele plaatsen wel melding van jongeren die overlast veroorzaakten met vuurwerk. In de omgeving van de Veldstraat, in de buurt van het Sportpaleis, werden auto’s en ramen van woningen beschadigd. De jongeren richtten hun pijlen zelfs op dienstvoertuigen. Op het Astridplein ontplofte een vuilnisbak. Twee mensen klaagden over suizende oren en liepen mogelijk gehoorschade op.

Tot 1.20 uur verrichtte de Antwerpse politie in totaal zeven aanhoudingen, voor vechtpartijen, dronkenschap en het bezit van verboden wapens. In de loop van de nacht liep dat aantal op tot 15. In het centrum moest de politie even tussenkomen omdat feestvierders op elkaar aan het schieten waren met vuurwerkpijlen, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Er werd ook een huis “beschoten” met vuurwerk, zonder veel schade. Enkele kleine ramen van panden zijn gesneuveld. Tijdens de nacht waren er ook een aantal klassieke vechtpartijen.