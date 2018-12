Vuil schilderij uit Parijs hotel is mogelijk echte Rubens Particulier brengt opvallend schilderij naar expertisecentrum Rubenianum Nina Bernaerts

12 december 2018

18u08 0 Antwerpen Er is mogelijk een Rubens opgedoken in het Rubenianum deze middag. Eigenaar Alain McKinnon kocht het vuile schilderij over van een Parijs hotel en begon het zelf te restaureren. Het Antwerpse expertisecentrum gaat nu onderzoeken of het van de grootmeester zelf is.

Het is een verhaal om te gaan watertanden. Alain McKinnon vond een oud en vuil schilderij in een hotel in Parijs. Dat kocht hij en minutieus restaureerde hij het 17de-eeuwse werk. Dat hij een pareltje heeft, daar is hij zeker van, maar wie schilderde het eigenlijk? “Daar bestaat veel discussie over. Het is een ‘Maria Magdalena met zus Martha’ van Rubens. Er zijn al 8 gekende kopieën van het schilderij. Het schilderij in Rusland wordt voorlopig als het origineel bestempeld maar daar is zeker niet iedereen het over eens. Ik denk dat dit wel eens een Rubens kan zijn, het is alleszins één uit de studio van de grootmeester”, vertelt McKinnon.

De experts van het Rubenianum kunnen geen onmiddellijk uitsluitsel geven, het is alleszins wel een 17de-eeuws werk. De man is al een jaar bezig met de restauratie en uiteindelijk taxatie van het werk. “Het scheelt natuurlijk enorm. Is het een goede eigentijdse kopie, kan je zeggen 50.000 tot 100.000 euro. School van Rubens? Dan kan het 1 tot 2 miljoen euro zijn. Is het een echte Rubens, spreken we over 20 miljoen euro.”

Of er dus een echte Rubens gevonden is, is nog afwachten. Wel werden er vandaag nog meer opmerkelijke vondsten gedaan. Meer dan 50 mensen kwamen vandaag met één of meer werken naar het expertisecentrum afgezakt. Het Rubenianum hoopt vooral ook een beetje de drempel te verlagen. “Mensen vinden het leuk om hier eens hun verhaal te doen en het werkt heel drempelverlagend om zo’n namiddag te organiseren. Mensen stappen hier al eens wat vaker binnen, wat ook de bedoeling is. Dat ze hier met een echte schat komen aandraven, verwachtten we eigenlijk niet. Maar toch hebben we vandaag wel wat uitzonderlijke spullen gezien”, vertelt Lieneke Nijkamp, conservator in het Rubenianum.