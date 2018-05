VRT-presentatrice Manuela Van Werde staat op N-VA-lijst 09 mei 2018

02u40 0

De Antwerpse lijst van N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd gisteren bekendgemaakt. Op die bijna complete lijst staan weinig verrassingen tussen de 25 mannen en 24 vrouwen.





De top 5 was al bekend, met Bart De Wever als lijsttrekker en daaronder Annick De Ridder en schepenen Nabila Ait Daoud, Koen Kennis en Fons Duchateau.





Manuela Van Werde, voormalig actrice en VRT-presentatrice, staat op de 53ste plaats, net boven lijstduwers Ludo Van Campenhout en Liesbeth Homans. De jongste kandidaat, studente Charlotte Van Berckelaer is 21 jaar, de oudste, de oudste, gepensioneerde Romain Goesaert, is 81. Op 20 en 38 - de trekkers van de tweede en derde kolom - staan Carine Leys en Lisa Geets, twee actieve gemeenteraadsleden. André Gantman duwt de linkerkolom op plaats 19. Nog opvallend: op 48 staat Joël Njengo, chauffeur van Jan Jambon en ex-chauffeur en ex-bodyguard van De Wever. De lijst moet het stellen zonder auditmanager Leyla Aydemir. Zij besloot om persoonlijke redenen om geen kandidaat meer te zijn. Advocaat Dirk Rochtus verhuist later dit jaar naar het Kempense Grobbendonk om familiale redenen. (PHT/DILA)