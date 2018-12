Vrouwenkomedie koelt ‘vapeurs’ af met sneeuw Dieter Lizen

28 december 2018

Actrices Lulu Aertgeerts, Nele Goossens, Anne Mie Gils en Myriam Bronzwaar lieten gisteren een stukje van het Operaplein even ondersneeuwen ter promotie van de nieuwe vriendinnenkomedie ‘Vapeurs 2 – In de sneeuw’. De voorstelling gaat op 11 januari in première in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Ook deze keer leren de vriendinnen omgaan met de typische kwaaltjes van vrouwen in de overgang. De eerste komedie ‘Vapeurs’ speelde zich af in het zonovergoten Bali, deze aflevering trekken de dames naar de Alpen op skivakantie. Schnabbelzangeres Lydia neemt in Oostenrijk een tv special op en haar vriendinnen mogen mee.

De repetities onder leiding van regisseur Martin Michel zijn volop bezig. “Maar als je last hebt van vapeurs, dan is een sneeuwbui als deze een welgekome verfrissing”, grapt Myriam Bronzwaar, die actrice Ann Tuts uit de cast van Vapeurs 1 vervangt. “Ik speel de rol van Ellen, een pas gescheiden vrouw die helemaal gek is op een esotherische zak. Ze loopt hoog op met al die mystiek, maar haar vriendinnen proberen haar beide voeten op de grond te houden”.

De vier dames zijn nu volop aan het repeteren. “Ik heb zowel met Nele als Anne Mie al samen gespeeld”, zegt Myriam. “Respectievelijk in ‘Loge 10' en ‘Blood Brothers’ maar vooral met Lulu heb ik al heel vaak samen op de planken gestaan. Voor de musical Mamma Mia deden we enkele maanden samen meer dan 7 shows per week, we ‘leefden’ toen letterlijk samen in de schminkkamer. We kennen elkaar dus al heel goed!”.

De komedie richt zich exclusief op vrouwen. “Dit is echt gemaakt voor een stel vriendinnen op zoek naar een ontspannen avondje uit. Er zitten heel wat grappige maar ook emotionele momenten in de voorstelling en een pak leuke liedjes”, belooft Myriam. Première van Vapeurs 2 is voorzien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 11 januari en de voorstelling loopt nog tot 3 februari.