Vrouwen die slachtoffer steekpartij niet hielpen, riskeren 1 jaar cel Antwerps parket vervolgt twee vrouwen voor schuldig verzuim BJS

04 april 2019

10u29 0 Antwerpen Het Antwerpse parket heeft één jaar celstraf geëist tegen Sandra C. (32) uit Niel en Shana V.R. (31) uit Aartselaar wegens schuldig verzuim. De twee zouden het slachtoffer van een steekpartij aan zijn lot hebben overgelaten. De man overleed een dag later.

Shana V.R. was op 16 juli 2018 op bezoek bij Sandra C. Hun vier kinderen waren in de slaapkamer aan het spelen, toen Dimitri G. langskwam. Hij wilde dat zijn ex-vriendin Sandra C. een klacht tegen hem introk en kreeg het daarbij aan de stok met Bart T., die een boontje voor Sandra C. had.

Bart T. trakteerde Dimitri G. op een klap, waarna die laatste het slachtoffer met een mes in de hals stak. Het bloed spoot meteen uit de wonde. Sandra C. zette beide mannen zonder pardon aan de deur. “Ik wist wel dat Bart gewond was, maar niet dat het zo erg was. Ik wilde het bloed opkuisen voor de kinderen dat zagen”, vertelde Sandra C. aan de rechtbank.

Shana V.R. verklaarde dat zij zich over de kinderen had ontfermd. “Ik had tegen Sandra gezegd dat zij de rest moest regelen. Ik ging ervan uit dat ze de hulpdiensten zou verwittigen. Toen ik terug kwam van de kinderen, was ze nog altijd aan het kuisen. Ik vroeg hoe het met Bart ging, maar dat wist ze niet. Ik liep naar buiten en zag hoe hij in een ziekenwagen werd gelegd. Ik zei nog dat hij moest volhouden”, zei Shana V.R.

Het slachtoffer stierf echter een dag later. “Als ze meteen gereageerd hadden, dan waren zijn overlevingskansen groter geweest. Maar ze vonden het opkuisen van het bloed en het sussen van de kinderen belangrijker dan het slachtoffer dat naar lucht hapte”, zei de procureur. De vrouwen zaten drie weken in voorhechtenis. Beiden vragen nu de vrijspraak. Hun advocaten voerden aan dat de ernst van de situatie niet meteen duidelijk was en dat er sprake was van overmacht.

Vonnis op 29 april.